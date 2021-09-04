Способ снизить заразность привитых от COVID-19 нашли ученые

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n159658-sposob-snizit-zaraznost-privityh-ot-covid-19-nashli-uchenye.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Израильские ученые изучили ситуацию с заразностью привитых вакциной Pfizer и установили, что ревакцинация существенно снижает заразность.

Об этом сообщает medRxiv.

Ученые изучили число вирусных частиц, выделяемых 11 тыс. 889 испытуемыми, заболевшими в последнюю волну коронавируса в Израиле. Из них 1 тыс. 910 не были вакцинированы, 9 тыс. 734 были вакцинированы обеими дозами, и 245 заболевших были вакцинированы, а затем ревакцинированы.

Исследователи разбили изучаемых на группы в соответствии со временем, которое прошло от их второй прививки до момента, когда они заболели коронавирусом.

Оказалось, что у тех, кто заболевал через срок не более чем в два месяца от второй прививки, выделение вируса в окружающую среду было в среднем в 15 раз ниже, чем у тех, кто не был привит. Разброс по отдельным людям был довольно значительным — у кого-то выделение частиц вируса было вчетверо ниже, чем у непривитого заболевшего, а у кого-то — в 53 раза ниже.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине требует ускорения, поскольку действующих темпов недостаточно, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.