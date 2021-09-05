Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n159661-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-skolko-novyh-zabolevshih.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 4 сентября, инфицировал 1 тыс. 379 украинцев, среди них 102 ребенка и 28 медработников.

От осложнений болезни умерли 17 человек. Об этом 5 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения.

В больницы попали 899 человек, за сутки сделали 34 тыс. 945 тестов (в частности методом ПЦР — 16 тыс. 146 методом ИФА — 2 тыс. 788).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 297 тыс. 534 человека;

выздоровело — 2 млн 212 тыс. 720 человек;

летальных случаев — 53 тыс. 983;

проведено ПЦР-тестов — 12 млн 97 тыс. 306.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Напомним, карантин в Украине могут ввести из-за ускорения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В Министерстве здравоохранения рассказали, что количество новых случаев за неделю выросло на четверть, а два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для «зеленой» зоны 4%.