Ничью с Украиной прокомментировал тренер французской сборной. Фото: УАФ

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Ракурс

Украина — Франция, матч в пятом туре к отбору на Чемпионат мира-2022, закончился ничьей.

Открыть счет удалось сборной Украины. На 43-й минуте встречи отличился Николай Шапаренко. Футболист роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот Льориса. Об этом стало известно из трансляции матча.

Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю. До конца матча обе команды имели достаточно моментов, но счет так и не изменился — 1:1.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от ничьей с Украиной.

В начале матча мы использовали одну схему, но она провалилась, потому что Украина демонстрировала хорошую игру. Затем мы изменили схему на 4−4−2. Футболисты хорошо отреагировали, заиграли лучше. Могли забивать еще до перерыва, но вместо этого пропустили. Во втором тайме мы добавили интенсивности, — сказал он на послематчевой конференции.

Дешам добавил, что в атаке его команда могла бы сыграть лучше. По его мнению, французы могли создать больше хороших моментов, потому что часто контролировали мяч.