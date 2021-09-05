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Ракурс
Ничью с Украиной прокомментировал тренер французской сборной. Фото: УАФ

Ничью с Украиной прокомментировал тренер французской сборной

5 сен 2021, 08:27
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Украина — Франция, матч в пятом туре к отбору на Чемпионат мира-2022, закончился ничьей.

Открыть счет удалось сборной Украины. На 43-й минуте встречи отличился Николай Шапаренко. Футболист роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в девятку ворот Льориса. Об этом стало известно из трансляции матча.

Ничью с Украиной прокомментировал тренер французской сборной. Фото: УАФ

Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю. До конца матча обе команды имели достаточно моментов, но счет так и не изменился — 1:1.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от ничьей с Украиной.

В начале матча мы использовали одну схему, но она провалилась, потому что Украина демонстрировала хорошую игру. Затем мы изменили схему на 4−4−2. Футболисты хорошо отреагировали, заиграли лучше. Могли забивать еще до перерыва, но вместо этого пропустили. Во втором тайме мы добавили интенсивности, — сказал он на послематчевой конференции.

Дешам добавил, что в атаке его команда могла бы сыграть лучше. По его мнению, французы могли создать больше хороших моментов, потому что часто контролировали мяч.


Эти 11 футболистов никогда раньше не играли в таком составе. Режим матчей тяжелый, но это не оправдание. Сейчас сложный период, — прокомментировал тренер французской сборной.

Источник: Ракурс


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