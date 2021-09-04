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Ракурс
Праздник. Фото: УНИАН

5 сентября — какой праздник и традиции

4 сен 2021, 21:33
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Праздник завтра, 5 сентября — День предпринимателя и Международный день благотворительности. По церковному календарю украинцы чтят Луппу Солунского.

В народе святого Луппу представляли сильным рыжим мужчиной, который ходит по селу и хлопает мужиков и баб по спине, заставляет их земли кланяться. По традиции, считалось, что в этот день бывают первые заморозки. После морозов было принято ходить собирать бруснику и клюкву.


В народе Луппу называли брусничники, поскольку до 5 сентября уже поспевала брусника. Крестьяне, которые были свободны от работы, брали корзины и отправлялись на поиски этой ягоды. В основном, этим занимались женщины и дети. Обычно бруснику искали в лесах и на болотах. В народе ее ценили за целебные свойства.

Приметы:

  • если утренних заморозков в настоящее время нет, то и сентябрь будет тоже теплым;
  • если до 5 сентября овес не собрать, то весь урожай погибнет от морозов;
  • если журавли 5 сентября в теплые края отправились — скоро наступит зима;
  • если журавли летят низко, то зима будет теплой.

Источник: Ракурс


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