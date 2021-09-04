Праздник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n159659-5-sentyabrya-kakoy-prazdnik-i-tradicii.html

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Праздник завтра, 5 сентября — День предпринимателя и Международный день благотворительности. По церковному календарю украинцы чтят Луппу Солунского.

В народе святого Луппу представляли сильным рыжим мужчиной, который ходит по селу и хлопает мужиков и баб по спине, заставляет их земли кланяться. По традиции, считалось, что в этот день бывают первые заморозки. После морозов было принято ходить собирать бруснику и клюкву.

В народе Луппу называли брусничники, поскольку до 5 сентября уже поспевала брусника. Крестьяне, которые были свободны от работы, брали корзины и отправлялись на поиски этой ягоды. В основном, этим занимались женщины и дети. Обычно бруснику искали в лесах и на болотах. В народе ее ценили за целебные свойства.

Приметы: