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Праздник. Фото: УНИАН
5 сентября — какой праздник и традицииhttps://racurs.ua/n159659-5-sentyabrya-kakoy-prazdnik-i-tradicii.htmlРакурс
Праздник завтра, 5 сентября — День предпринимателя и Международный день благотворительности. По церковному календарю украинцы чтят Луппу Солунского.
В народе святого Луппу представляли сильным рыжим мужчиной, который ходит по селу и хлопает мужиков и баб по спине, заставляет их земли кланяться. По традиции, считалось, что в этот день бывают первые заморозки. После морозов было принято ходить собирать бруснику и клюкву.
В народе Луппу называли брусничники, поскольку до 5 сентября уже поспевала брусника. Крестьяне, которые были свободны от работы, брали корзины и отправлялись на поиски этой ягоды. В основном, этим занимались женщины и дети. Обычно бруснику искали в лесах и на болотах. В народе ее ценили за целебные свойства.
Приметы:
- если утренних заморозков в настоящее время нет, то и сентябрь будет тоже теплым;
- если до 5 сентября овес не собрать, то весь урожай погибнет от морозов;
- если журавли 5 сентября в теплые края отправились — скоро наступит зима;
- если журавли летят низко, то зима будет теплой.
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