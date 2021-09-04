Свято. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n159659-5-veresnya-yake-svyato-ta-tradyciyi.html

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Свято завтра, 5 вересня — День підприємця та Міжнародний день благодійності. За церковним календарем українці шанують Луппу Солунського.

У народі святого Луппа представляли дужим рудим чоловіком, який ходить селом та плескає мужиків і баб по спині, змушує їх землі кланятися. За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити по брусницю й журавлину.

Свято Луппа називали брусничники, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Селяни, які були вільні від роботи, брали кошики та вирушали на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки й діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості.

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