Нічию з Україною прокоментував тренер французької збірної. Фото: УАФ

https://racurs.ua/ua/n159660-nichyu-z-ukrayinou-prokomentuvav-trener-francuzkoyi-zbirnoyi.html

Ракурс

Україна — Франція, матч у п’ятому турі до відбору на Чемпіонат світу-2022, закінчився нічиєю.

Відкрити рахунок вдалося збірній України. На 43-й хвилині зустрічі відзначився Микола Шапаренко. Футболіст розкішним ударом з-за меж штрафного поцілив у дев’ятку воріт Льоріса. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Однак вже на старті другого тайму Франція відігралася завдяки Антоні Марсьялю. До кінця матчу обидві команди мали вдосталь моментів, але рахунок так і не змінився — 1:1.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від нічиєї з Україною.

На початку матчу ми використовували одну схему, але вона провалилася, бо Україна демонструвала хорошу гру. Потім ми змінили схему на 4−4−2. Футболісти добре відреагували, заграли краще. Могли забивати ще до перерви, але натомість пропустили. У другому таймі ми додали інтенсивності, — сказав він на післяматчевій конференції.

Дешам додав, що в атаці його команда могла б зіграти краще. На його думку, французи могли створити більше хороших моментів, бо часто контролювали м’яч.