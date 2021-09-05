Карпати. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n159663-zamorozky-v-ukrayini-v-karpatah-temperatura-opustylas-0-c-foto.html

Ракурс

Погода в Україні залишається мінливою, а на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 0 °C.

Станом на 6.40 5 вересня на горі ясно, вітер північно-західний, 2−3 м/с. Про це інформують на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Крім того, упродовж ночі та ранку 5−6 вересня на території Івано-Франківської області прогнозувалися заморозки на поверхні ґрунту — від 0 °C до 3 °C.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, в низці областей у ніч на 7 вересня буде по-осінньому прохолодно — стовпчик термометра показуватиме 3−5°C вище нуля. Східні області така низька температура повітря накриє 8 вересня.

Нагадаємо, перші заморозки прийдуть в Україну вже наступного тижня. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що у ніч на 7 та 8 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3°C.