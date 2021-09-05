Окончание Паралимпиады-2020 – сколько медалей завоевали украинцы

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Ракурс

Сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио в воскресенье, 5 сентября. В течение 12 соревновательных дней 143 наши паралимпийцы боролись за награды в 15 видах спорта.

Последними выступали стрельцы Андрей Дорошенко, Юрий Стоев и Ирина Щетник. Они соревновались в стрельбе из винтовки из положения лежа с 50 метров. В финал дошла только Щетник, которая в итоге заняла восьмое место. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

На играх в Токио украинцы сумели получить 98 наград — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина заняла пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете. Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше медалей украинцы взяли только в 2016 году в Рио.

Также украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом этой Паралимпиады. В его активе семь наград: пять золотых, одно «серебро» и одна «бронза».

Напомним, на Паралимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Яна Лебедева побила мировой рекорд в метании копья, который держался 14 лет.