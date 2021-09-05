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Ракурс
Птах навчився імітувати дитячий плач – кумедне відео. Фото: travelask.ru

Птах навчився імітувати дитячий плач — кумедне відео

5 вер 2021, 11:59
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Плач дитини навчився імітувати птах на ім’я Ехо в зоопарку Таронга в Сіднеї. Виходить настільки точно, що працівники зоопарку навіть виклали відео «співу» в соціальних мережах.

Цікаво, що Таронга зараз закрита для відвідувачів через пандемію коронавірусу і весь цей час лірохвіст Ехо відточував свою майстерність, пише Science Alert.

Можу припустити, що він почув плач наших гостей. А я думала, що зоопарк — гарне місце для сімейного проведення часу, — сказала завідувачка відділу птахів.

Працівники зоопарку також говорять, що Ехо вміє імітувати звуки навчань та евакуаційних сирен.


Цікаво, що сиринкс лірохвостів — голосовий орган співочих птахів — досить простий у порівнянні з іншими співочими птахами. Він складається всього з трьох пар м’язів замість чотирьох і вважається відносно примітивним.

Не зовсім зрозуміло, чому ці птахи імітують звуки, які вони чують. Дослідники знають, що вони співають цілий рік. Самці співають більше взимку — під час розмноження, що свідчить про те, що їхні наслідувальні пісні пов’язані з залицянням. А ось самки частіше наслідують закликів хижаків, тому це може бути захисним механізмом.

Джерело: Ракурс


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