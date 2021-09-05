Пожежа. Фото: 4studio.com.ua

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Подвійне вбивство в Житомирі сталося у квартирі, в якій після злочину влаштували пожежу. 4 вересня рятувальники ліквідували загоряння в п’ятиповерховому будинку.

У квартирі знайшли вбитими 36-річну місцеву жительку та її 13-річну доньку. Жертви жили у квартирі, в якій знайшли їхні тіла. Про це повідомляють у прес-службі поліції в Житомирській області.

Причини смерті жінки та дитини стануть відомі після того, як їхні тіла вивчать судмедексперти.

Розпочато провадження за 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб, малолітньої дитини) Кримінального кодексу. Правоохоронці з’ясовують, хто причетний до скоєння злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі. Інцидент трапився в понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.

На місці вибуху знайшли тіло чоловіка, ним виявився 47-річний уродженець Кременчука. Він загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві — це 43-річний моряк, який мешкав неподалік. За словами чоловіка, злочин він скоїв через сварку за гараж, який загиблий у нього винаймав.