Чи потрібно носити маски під час пандемії – нове дослідження вчених. Фото: lexinform.com.ua

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Вчені провели нове дослідження про ефективність масок в боротьбі з поширенням COVID-19.

Загалом у дослідженні взяли участь близько 342 тис. людей. Воно проходило в період з листопада 2020 року по квітень 2021 року в Бангладеші, повідомляє видання The Washington Post.

Зазначається, що це рандомізоване дослідження — золотий стандарт клінічних випробувань — надає реальні докази, які повинні «покласти край будь-яким науковим суперечкам» про те, чи потрібно носити маски під час пандемії.

Близько 178 тис. осіб отримували безкоштовні маски та постійні рекомендації про їхню користь, а ще 164 тис. людей нічого не рекомендували та не пропонували безкоштовні маски.

За рівнем носіння масок спостерігали в мечетях, на ринках, на головних під’їздах до сіл і в чайних кіосках. Через п’ять-дев'ять тижнів всіх учасників обстежили на наявність симптомів, а через 10−12 тижнів взяли зразки крові для перевірки на антитіла до SARS-CoV-2.

Результати показали: носіння масок після втручання збільшилося більш ніж втричі, при цьому на 28,8% збільшився розрив між контрольною групою і групою, що одержувала рекомендації та безкоштовні маски.

Людям видавали або тканинні маски, або хірургічні маски. У селах, яким були надані хірургічні маски, симптоматична інфекція знизилася на 11,2% в порівнянні з контрольною групою.

При цьому вчені не виявили, що носіння тканинних масок зменшувало симптоматичну інфекцію в порівнянні з контрольними групами. Однак дослідники підкреслюють, що ці результати ні в якому разі не є доказом неефективності тканинних масок.

Нагадаємо, Україна отримала від США ліки від коронавірусу вартістю 20 млн дол. Допомогу доставила американська благодійна організація Direct Relief.

Джерело: The Washington Post