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Ракурс
Українські паралімпійці повернулися з Токіо. Фото: Громадське

Українські паралімпійці повернулися з Токіо (ФОТО, ВІДЕО)

5 вер 2021, 13:48
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Частина української збірної повернулася з Паралімпійських ігор у Токіо, де 5 вересня завершили змагання.

В аеропорт «Бориспіль» прибули 126 осіб: тренери, медики, спортсмени та президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, повідомляє «Громадське».

Серед тих, хто повернувся:

  • плавець Максим Крипак, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо;
  • настільний тенісист Іван Май, який здобув дві «бронзи»;
  • паралімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Оксана Зубковська.

Для людини з інвалідністю перемогти у спорті — означає перемогти в житті. І це не лише через фінансову допомогу, — зазначив Валерій Сушкевич.

Зустрічав збірну міністр молоді та спорту Вадим Гутцай. Він подякував спортсменам, тренерам, лікарям та паралімпійському комітету за хороший результат.

Частина спортсменів та делегації має повернутися в Україну вночі 6 вересня. Імовірно, йдеться і про команду зі стрільби, яка завершила змагання лише 5 вересня.


Нагадаємо, на іграх у Токіо українці зуміли вибороти 98 нагород — 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Україна посіла п’яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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