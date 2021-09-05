Українські паралімпійці повернулися з Токіо. Фото: Громадське

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Частина української збірної повернулася з Паралімпійських ігор у Токіо, де 5 вересня завершили змагання.

В аеропорт «Бориспіль» прибули 126 осіб: тренери, медики, спортсмени та президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, повідомляє «Громадське».

До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021

Серед тих, хто повернувся:

плавець Максим Крипак, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо;

настільний тенісист Іван Май, який здобув дві «бронзи»;

паралімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Оксана Зубковська.

Для людини з інвалідністю перемогти у спорті — означає перемогти в житті. І це не лише через фінансову допомогу, — зазначив Валерій Сушкевич.

Зустрічав збірну міністр молоді та спорту Вадим Гутцай. Він подякував спортсменам, тренерам, лікарям та паралімпійському комітету за хороший результат.

Частина спортсменів та делегації має повернутися в Україну вночі 6 вересня. Імовірно, йдеться і про команду зі стрільби, яка завершила змагання лише 5 вересня.

Нагадаємо, на іграх у Токіо українці зуміли вибороти 98 нагород — 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Україна посіла п’яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

Джерело: «Громадське»