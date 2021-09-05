Причину перемоги талібів в Афганістані пояснили в США. Фото: Укрінформ

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До захоплення влади талібами в Афганістані призвели зневіра громадян у свій уряд та корупція.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в коментарі телеканалу Fox News.

Сам уряд не має легітимності в очах народу. Ви бачили, що сталося в результаті. Вища урядова еліта, вони всі буквально вийшли з ладу, — заявив Міллі.

Він також зазначив, що уряд Афганістану розпався набагато раніше, ніж очікували офіційні особи.

Розпад афганської армії стався набагато швидше і дуже несподівано майже для всіх, як і падіння афганського уряду, — підкреслив генерал.

Влада в Афганістані змінилася 15 серпня. Бойовики терористичної організації Талібан увійшли до столиці країни без бою та оголосили, що контролюють територію всієї країни.

Талібан обіцяє оголосити склад уряду найближчими днями. Мало хто очікує, що в ньому буде хоч одна жінка на керівній посаді, на це вказували й власні заяви талібів після захоплення Кабула.

Багато людей побоюються, що новий режим в Афганістані буде таким, як під час минулого правління талібів з 1996 по 2001 рік. Тоді в країні застосовувалися закони шаріату в найсуворішому трактуванні. Дівчаткам було заборонено здобувати освіту, жінкам — влаштовуватися на роботу, носити сучасний одяг і виходити на вулицю без супроводу чоловіка.

Нагадаємо, Талібан влаштував «святкову» стрілянину в столиці Афганістану — Кабулі. Інцидент трапився в ніч на суботу, 4 вересня. У такий спосіб таліби святкували «перемогу» над непідконтрольною провінцією Панджшер.