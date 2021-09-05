Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 6 сентября будет облачной, дождей не обещают.

Ночью 6 в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0−3°. А в Одесской, Херсонской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ветер прогнозируют северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 3° до 13° тепла, а днем столбики термометров покажут 13−21° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 сентября будет облачной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 5−8° тепла, а воздух прогреется до 15−17° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет с переменной облачностью и без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−16° тепла, а днем обещают 14−16° выше нуля.

Погода в Одессе в первый рабочий день недели будет комфортной, но не жаркой. Температуру воздуха синоптики обещают ночью 9−11° с отметкой плюс, а днем обещают 18−20° тепла.

Погодные условия во Львове в понедельник предусматривают переменную облачность. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем обещают 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 6 сентября предполагается облачная, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 4° до 12° тепла, а днем 16−22° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что в сентябре на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 0° по Цельсию. Синоптики обещали, что в начале следующей недели в Украине местами будут наблюдаться заморозки.