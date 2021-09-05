Военнослужащие Гвинеи. Фото: warandpeace.ru

https://racurs.ua/n159674-popytka-gosperevorota-v-gvinee-na-ulicy-vyveli-armiu-video.html

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Отстранить президента Гвинеи от власти попытались мятежники — в воскресенье, 5 сентября, в стране произошла попытка государственного переворота.

В районе президентского дворца была слышна интенсивная стрельба, она состоялась в 11.00 по киевскому времени. Правительственный квартал уже окружили военные на бронетехнике. Попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии, которые хотели отстранить главу государства Альфу Конде. Официального подтверждения этой информации пока нет. Об этом сообщает Jeune Afrique.

Как пишет агентство Reuters, вооруженные военные находятся перед президентским дворцом. Военнослужащие также перекрыли единую трассу бронетехнику.

Напомним, в феврале военнослужащие в Мьянме устроили государственный переворот и задержали президента страны Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи. После этого в Мьянме объявили режим чрезвычайного положения на год.

Источник: Jeune Afrique, Reuters