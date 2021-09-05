СБУ отримала дзвінок про заплановане вбивство Зеленського. Фото: president.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n159678-pogrojuvav-ubyvstvom-zelenskomu-sbu-otrymala-povidomlennya-schodo-zamahu.html

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Повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави надійшло 5 вересня на гарячу лінію Служби безпеки України.

Співробітники СБУ оперативно зреагували та відпрацювали цей дзвінок. Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу СБУ.

У спецслужбі додали, що наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи.

Видання «Сегодня» зазначає, що в анонімному дзвінку йшлося про заплановане вбивство президента України Володимира Зеленського та атаку на Верховну Раду.

Нагадаємо, у лютому 59-річний мешканець Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру у багатоповерхівці, в якій живуть батьки Володимира Зеленського. Зловмисник повідомив про замінування квартири в Металургійному районі міста. За лічені години правоохоронці встановили його особу й затримали.

Джерело: «Українська правда», «Сегодня»