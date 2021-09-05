Найсмішніші фотографії диких тварин 2021 року. Фото: Comedy Wildlife Photography Awards

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Ракурс

Найсмішніші фотографії диких тварин 2021 року виберуть на конкурсі.

У фінал конкурсу увійшли 42 роботи, на яких зображені кумедні моменти з життя тварин. Загалом журі розглядало понад 7 тис. заявок. Про це повідомляється на веб-сторінці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards.

Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи і нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна і кумедна, і ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити, — заявив один з організаторів Пол Джойсон-Хікс.

Претендують на перемогу голуб у масці, регочучий тюлень, танцюючі ведмеді та сердитий шпак. Проголосувати за найкращий знімок можна буде до 10 жовтня, а переможців оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться 22 жовтня.

Як відомо, міжнародний конкурс смішних фотографій тварин у 2015 році заснували фотографи Пол Джойнсон-Хікс та Том Саллам. Вони хотіли з гумором сприяти збереженню дикої природи.

Нагадаємо, в Перу науковці виявили новий вид ящірки, назвавши його Enyalioides feiruzae. Ці ящірки нагадують маленьких драконів, а самці відрізняються різноманітністю забарвлень.

Джерело: Comedy Wildlife Photography Awards