Звичайна лисиця. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n159377-lys-rembo-zavadyv-povernuty-ridkisnyh-tvaryn-v-avstraliyskyy-zapovidnyk.html

Ракурс

В Австралії лис на прізвисько Рембо вже три роки заважає фахівцям з охорони природи повернути рідкісних тварин в австралійський заповідник у штаті Новий Південний Уельс.

Австралійській природі велику шкоду завдають здичавілі кішки і звичайні лисиці, які так активно полюють на місцевих тварин, що чисельність багатьох з них різко скоротилася. Деякі дрібні сумчасті і аборигенні гризуни і зовсім зникли з вини завезених хижаків — або вижили тільки на дрібних острівцях біля австралійського узбережжя. Про це йдеться у прес-релізі природоохоронної організації Australian Wildlife Conservancy.

Фахівці з охорони природи намагаються розв’язувати дану проблему. У 2018 році почали створювати обгороджений заповідник у лісі Пілліга на території австралійського штату Новий Південний Уельс. Вони вибрали ділянку площею 5 тис. 800 га, побудували навколо нього огорожу і досить швидко винищили майже всіх інвазивних хижаків, які залишилися всередині. Згодом сюди хотіли переселити представників видів, які зникли в даній місцевості 80−100 років тому.

Однак виявилося, що одному лисові вдалося вижити. Його зафіксували камери спостереження. Переселення сумчастих та гризунів довелося відкласти, бо навіть єдиний хижак становить їм серйозну загрозу. Виявили лиса, який отримав прізвисько Рембо, не вдається три роки. Не допомагають ні дрони з тепловізорами, ні аерозйомка, ні спеціально навчені собаки. Крім того, хижак не зазіхнув на жодну з 2 тис. 785 отруєних приманок.

В цілому за три роки звір лише двічі здався на очі людям: у 2019 році, коли вночі відвідав табір для персоналу, і в 2020 році, коли тікав від мисливських собак. З вини Рембо реінтродукція рідкісних тварин в ліс Пілліга затримується вже на 18 місяців.

Нагадаємо, у Всесвітньому фонді природи заявили, що дикі популяції тварин стрімко вимирають — з 1970 року вони скоротилися у середньому на 68%. На всій Землі скорочуються популяції ссавців, птахів, амфібій, рептилій та риб. Деякі види вже зникли повністю, а інші дуже важко буде відновити.

Джерело: Australian Wildlife Conservancy