Лис Рэмбо помешал вернуть редких животных в австралийский заповедник

Обычная лиса. Фото: Flickr

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Ракурс

В Австралии лис по кличке Рэмбо уже три года мешает специалистам по охране природы вернуть редких животных в австралийский заповедник в штате Новый Южный Уэльс.

Австралийской природе большой вред наносят одичавшие кошки и обычные лисы, которые так активно охотятся на местных животных, что численность многих из них резко сократилась. Некоторые мелкие сумчатые и аборигенные грызуны и вовсе исчезли по вине завезенных хищников — или выжили только на мелких островках у австралийского побережья. Об этом говорится в пресс-релизе природоохранной организации Australian Wildlife Conservancy.

Специалисты по охране природы пытаются решить данную проблему. В 2018 году начали создавать огороженный заповедник в лесу Пиллига на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс. Они выбрали участок площадью 5 тыс. 800 га, построили вокруг него ограждение и довольно быстро истребили почти всех оставшихся внутри хищников. Впоследствии сюда хотели переселить представителей видов, которые исчезли в данной местности 80−100 лет назад.

Однако оказалось, что одному лису удалось выжить. Его зафиксировали камеры наблюдения. Переселение сумчатых и грызунов пришлось отложить, потому что даже единственный хищник представляет им серьезную угрозу. Обнаружили лиса, получившего прозвище Рэмбо, не удается три года. Не помогают ни дроны с тепловизорами, ни аэросъемка, ни специально обученные собаки. Кроме того, хищник не позарился ни на одну из 2 тыс. 785 отравленных приманок.

В общей сложности за три года зверь лишь дважды показался на глаза людям: в 2019 году, когда ночью посетил лагерь для персонала, и в 2020 году, когда убегал от охотничьих собак. По вине Рэмбо реинтродукция редких животных в лес Пиллига задерживается уже на 18 месяцев.

Напомним, во Всемирном фонде природы заявили, что дикие популяции животных стремительно вымирают — с 1970 года они сократились в среднем на 68%. На всей Земле сокращаются популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб. Некоторые виды уже исчезли полностью, а другие очень тяжело будет восстановить.

Источник: Australian Wildlife Conservancy