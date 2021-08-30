Погода в Украине. Фото: ukr.agromassidayu.com

https://racurs.ua/n159376-pogoda-v-poslednie-dni-leta-gde-proydut-dojdi-i-grozy-karta.html

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Погода в Украине в последние дни лета остается неустойчивой — часть областей заливают дожди, а в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 34° тепла.

30 августа, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В то же время в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами ожидаются значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Синоптики предупреждают, что 30 августа в Одесской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

31 августа ночью в центральных и северных областях умеренные, местами значительные дожди.

Днем на Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7−12 м/с.

В День знаний, 1 сентября, ночью на Закарпатье, Прикарпатье, местами в восточных областях, днем ​​на Правобережье дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Напомним, 29 августа по Киеву прошелся мощный ливень. Осадки затопили улицы вместе с торговыми центрами, в городе был объявлен самый высокий уровень опасности.