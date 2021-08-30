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Ракурс
Погода в Україні. Фото: ukr.agromassidayu.com

Погода в останні дні літа — де пройдуть дощі та грози (КАРТА)

30 сер 2021, 10:20
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Погода в Україні в останні дні літа залишається нестійкою — частину областей заливають дощі, а в деяких регіонах температура повітря прогріється до 34° тепла.

30 серпня у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Водночас у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях місцями очікуються значні дощі, на решті території без опадів.

Синоптики попереджають, що 30 серпня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Донецькій області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

31 серпня вночі у центральних та північних областях помірні, місцями значні дощі.

Вдень на Лівобережжі та місцями у західних областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7−12 м/с.

У День знань, 1 вересня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті, місцями у східних областях, вдень на Правобережжі дощі та грози, на решті території без опадів.


Нагадаємо, 29 серпня Києвом пройшлася потужна злива. Опади затопили вулиці разом із торговими центрами, в місті було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Джерело: Ракурс


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