Погода в останні дні літа — де пройдуть дощі та грози (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n159376-pogoda-v-ostanni-dni-lita-de-proydut-doschi-ta-grozy-karta.htmlРакурс
Погода в Україні в останні дні літа залишається нестійкою — частину областей заливають дощі, а в деяких регіонах температура повітря прогріється до 34° тепла.
30 серпня у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Водночас у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях місцями очікуються значні дощі, на решті території без опадів.
Синоптики попереджають, що 30 серпня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Донецькій області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
31 серпня вночі у центральних та північних областях помірні, місцями значні дощі.
Вдень на Лівобережжі та місцями у західних областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7−12 м/с.
У День знань, 1 вересня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті, місцями у східних областях, вдень на Правобережжі дощі та грози, на решті території без опадів.
Нагадаємо, 29 серпня Києвом пройшлася потужна злива. Опади затопили вулиці разом із торговими центрами, в місті було оголошено найвищий рівень небезпеки.