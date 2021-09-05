Заколотники у Гвінеї після держперевороту схопили президента. Фото: Зік

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Державний переворот у Гвінеї здійснили військові-заколотники.

Президента країни Альфу Конде заарештували, а Національні збори й уряд розпустили. Також ухвалене рішення про закриття кордонів. Військовослужбовців путчисти закликали залишатися в казармах. Про це заявив лідер бунтівників Гвінеї Мамаді, повідомляє місцеве видання Guinee Matin.

Головний заколотник країни заявив, держпереворот був здійснений через численні злочини режиму Конде, його атаку на демократію та права людини.

Офіційні особи Гвінеї поки не коментували арешт президента та ситуацію в країні.

В мережі з’явилися фото заарештованого Конде. На кадрах видно, як солдати загону елітного спецназу везуть президента Конде в авто. ВВС пише, що доля президента Гвінеї залишається невідомою.

Нагадаємо, 5 вересня в Гвінеї відбулася спроба державного перевороту. З самого ранку в районі президентського палацу лунала стрілянина, а заколотниками виявилися керівники елітних спецпідрозділів армії, які хотіли усунути главу держави Альфу Конде. В столиці фіксувалася велика кількість бронетехніки та військових.

Джерела: Guinee Matin, ВВС