Розумний шолом для діагностики раннього інсульту створили вчені. Фото: sechenov.ru

https://racurs.ua/ua/n159681-rozumnyy-sholom-dlya-rannogo-vyznachennya-typu-insultu-stvoryly-vcheni-foto.html

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Спеціальний шолом зможе діагностувати ранній інсульт із високою точністю, визначаючи його тип і тяжкість.

За задумом винахідників, шолом буде використовуватися в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Автори розробки стверджують, що в дорозі пацієнт зможе отримати необхідне лікування, у той час як зазвичай подібні процедури займають кілька годин. Шолом не передбачає постановку діагнозу, але дозволить прискорити вибір тих чи інших медичних процедур для людини, яка перенесла інсульт. Про це повідомляє ресурс 4pda.

Робота шолома заснована на електромагнітних хвилях, здатних легко проникати в череп. Механізм діагностує інсульт, а після з точністю до 80% визначає один з типів захворювання: ішемічний або геморагічний. При цьому пристрій ще не пройшов клінічних випробувань.

Як відзначають медики, раннє визначення типу інсульту призведе до підвищення шансів на повне одужання, оскільки в багатьох випадках сучасні методики здатні усунути згусток крові в голові пацієнта. Якщо це буде зроблено в першу годину після нападу, ймовірність сприятливого результату підвищується.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що у псів змінюється поведінка, коли вони відчувають епілепсію. Собаки починали вити, гавкати або встановлювати пильний зоровий контакт, незважаючи на те, що вони не були навчені цьому.

Джерело: 4pda