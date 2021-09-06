Одного з головних командирів Талібану вбив опір в Афганістані

Афганістан. Фото: Спутник

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В Афганістані вбили одного з головних командирів ісламістського руху Талібан. Таку заяву зробили в Афганському Опорі.

Мавлаві Фасіхуддін був убитий у ніч на понеділок. Про це йдеться в заяві представників Фронту національного опору в Афганістані.

За словами представників опору, один із головних командувачів Мавлаві Фасіхуддін був убитий разом із шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер.

Талібан поки не коментував цю інформацію. Натомість у неділю, 5 вересня, низка джерел, близьких до антиталібського руху, повідомила про загибель у Панджшері речника Фронту національного опору Фахима Дашти. Він був убитий Талібаном близь Даштаку в Панджшерській долині. Обставини його загибелі не розкриваються.

Як відомо, в останні дні таліби продовжували штурм долини з декількох напрямків попри втрати. За інформацією Фронту національного опору, сотні бойовиків, зокрема й іноземні, убиті, сотні поранені й потрапили в полон. У неділю радикали зробили масований штурм провінції з трьох напрямків. Обидві сторони підтвердили, що запеклі бойові дії тривають у районі повіту Шотул, і населених пунктів Анава, Руху й Парія. Обидві сторони також повідомляли про втрати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до захоплення влади талібами в Афганістані призвели зневіра громадян у свій уряд та корупція. Він також зазначив, що уряд Афганістану розпався набагато раніше, ніж очікували офіційні особи.