Коронавірус. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n159686-koronavirus-vklav-do-likaren-ponad-pivtysyachi-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 5 вересня, вірус виявили у 773 громадян. До лікарень потрапили 635 інфікованих.

Померли від хвороби 18 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (93 нових хворих), Чернівецькій (69 заражень), Одеській (63 інфікування), Тернопільській (61 випадок інфекції), Львівській (56 захворілих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 41 тис. 787 людей. Одну дозу отримали 12 тис. 367 людей, повністю імунізовані — 29 тис. 420 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу Україна отримала від США — йдеться про гуманітарний вантаж вартістю 20 млн дол. Допомогу доставила американська благодійна організація Direct Relief.