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Коронавірус. Фото: МОЗ

Коронавірус вклав до лікарень понад півтисячі українців за добу (ІНФОГРАФІКА)

6 вер 2021, 09:03
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 5 вересня, вірус виявили у 773 громадян. До лікарень потрапили 635 інфікованих.

Померли від хвороби 18 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (93 нових хворих), Чернівецькій (69 заражень), Одеській (63 інфікування), Тернопільській (61 випадок інфекції), Львівській (56 захворілих) областях.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 41 тис. 787 людей. Одну дозу отримали 12 тис. 367 людей, повністю імунізовані — 29 тис. 420 людей.


Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу Україна отримала від США — йдеться про гуманітарний вантаж вартістю 20 млн дол. Допомогу доставила американська благодійна організація Direct Relief.

Джерело: Ракурс


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