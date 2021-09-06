Білоруській опозиціонерці Колесніковій вліпили 11 років колонії

Колеснікова. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159719-biloruskiy-opozycionerci-kolesnikoviy-vlipyly-11-rokiv-koloniyi.html

Ракурс

Марія Колеснікова, білоруська опозиціонерка, дістала вирок у 11 років колонії в Білорусі.

Мінський обласний суд виніс рішення й Максиму Знаку — ще одному опозиціонеру. Йому світить 10 років колонії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Їх визнали винними в закликах до заподіяння шкоди національній безпеці, створенні екстремістського формування і змові з метою захоплення влади. Сторона обвинувачення вимагала покарання у вигляді 12 років за ґратами.

Судовий процес проходив у закритому режимі. За словами адвоката Колеснікової, це рішення було обґрунтоване тим, що в матеріалах справи є «відомості про організацію, тактику та методи оперативно-розшукової діяльності», а вони належать до охоронюваної законом таємниці.

Координаційну раду білоруської опозиції слідство визнало «екстремістським формуванням», яке нібито координувало протести в Білорусі та планувало захопити владу й розпалити ворожнечу.

За версією слідства, Колеснікова і Знак закликали до захоплення державної влади, публічно озвучували заяви про перемогу на виборах кандидата Світлани Тихановської, говорили про втрату народом Білорусі довіри до органів влади й закликали до страйків.

Як відомо, Колеснікова та Знак брали участь у масових протестах проти перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року. Колеснікова стала однією із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила до так званого «жіночого тріо» разом зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що член Координаційної ради для передачі влади в Білорусі Марія Колеснікова не перетнула кордон України, оскільки при спробі її насильного вивезення в Україну вона порвала свій паспорт.

Джерело: Радіо Свобода