Белорусской оппозиционерке Колесниковой влепили 11 лет колонии

Колесникова. Фото: DW

https://racurs.ua/n159719-belorusskoy-oppozicionerke-kolesnikovoy-vlepili-11-let-kolonii.html

Ракурс

Мария Колесникова, белорусская оппозиционерка, получила приговор в 11 лет колонии в Беларуси.

Минский областной суд вынес решение и Максиму Знаку — еще одному оппозиционеру. Ему светит 10 лет колонии. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Их признали виновными в призывах к нанесению вреда национальной безопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти. Сторона обвинения требовала наказания в виде 12 лет за решеткой.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методы оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.

Координационный совет белорусской оппозиции следствие признало «экстремистским формированием», которое якобы координировало протесты в Беларуси и планировало захватить власть и разжечь вражду.

По версии следствия, Колесникова и Знак призывали к захвату государственной власти, публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, говорили о потере народом Беларуси доверия к органам власти и призвали к забастовкам.

Как известно, Колесникова и Знак участвовали в массовых протестах против победы Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Колесникова стала одной из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое «женского трио» вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Напомним, ранее мы сообщали, что член Координационного совета для передачи власти в Беларуси Мария Колесникова не перешла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза в Украину она порвала свой паспорт.

Источник: Радио Свобода