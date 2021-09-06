Последствия катастрофы MH17 на Донбассе, фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/n159718-katastrofa-mh17-rossiya-otkazala-sudu-v-doprose-girkina-i-dubinskogo.html

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Россия отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбивании малазийского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Об этом во время заседания суда по делу MH17 заявил судья Фредерик Стейнхаус со ссылкой на ответ российских властей на соответствующее письмо следственного судьи, сообщает издание «Суспільне».

Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если он находится в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу, — отметил Стейнхаус.

По словам судьи, российская сторона такое решение объяснила тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу.

Сейчас суд рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга. Обвиняемыми являются Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»).

По словам Стейнхауса, приговор по делу MH17 может быть объявлен до конца 2022 года. Он отметил, что суд зарезервировал три даты:

22 сентября 2022 года;

17 ноября 2022 года;

15 декабря 2022 года.

Напомним, в начале сентября международная совместная Следователи группа в дел MH17 обратилась к российским военным с просьбой предоставить дополнительную информацию об обстоятельствах сбивания «Боинга» рейса MH17.

Источник: «Суспільне»