Наслідки катастрофи MH17 на Донбасі, фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/ua/n159718-katastrofa-mh17-rosiya-vidmovyla-sudu-v-dopyti-girkina-i-dubynskogo.html

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Росія відмовила в допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття малазійського «Боїнга» рейсу МН17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року — Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Про це під час засідання суду у справі MH17 заявив суддя Фредерік Стейнхаус з посиланням на відповідь російської влади на відповідний лист слідчого судді, повідомляє видання «Суспільне».

Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка, якщо він перебуває в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання, — зазначив Стейнхаус.

За словами судді, російська сторона таке рішення пояснила тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі.

Наразі суд розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної. Обвинувачуваними є Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

За словами Стейнхауса, вирок у справі MH17 може бути оголошений до кінця 2022 року. Він зазначив, що суд зарезервував три дати:

22 вересня 2022 року;

17 листопада 2022 року;

15 грудня 2022 року.

Нагадаємо, на початку вересня міжнародна спільна cлідча група у справ MH17 звернулася до російських військових із проханням надати додаткову інформацію про обставини збиття «Боїнга» рейсу MH17.

Джерело: «Суспільне»