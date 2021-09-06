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Ракурс
Вибори в Росії — «двійники» опозиціонерів копіюють їхню зовнішність. Фото: ФБ

Вибори в Росії — «двійники» опозиціонерів копіюють їхню зовнішність (ФОТО)

6 вер 2021, 14:45
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У Росії на виборах в Законодавчі збори Петербурга депутати, які раніше змінили імена і прізвища на «Борис Вишневський», подали у виборчком свої фотографії.

Вони зробили такі ж зачіски, бороди та вуса, як і у члена партії «Яблуко» Бориса Вишневського. «Оригінальний» Вишневський показав передвиборний плакат на своїй сторінці в Facebook.

На плакаті, який затвердила територіальна виборча комісія № 30 Петербурга, три Вишневських зображені поруч.

Праворуч — член «Яблука» Борис Лазаревич Вишневський, зліва — його конкуренти Борис Геннадійович і Борис Іванович.

Двійники Вишневського раніше не носили бороди, а в Бориса Івановича не було залисин. Кандидати також могли обробити фотографії в фотошопі — закон це дозволяє.

Після розголосу в ЗМІ Центральна виборча комісія РФ запланувала після вересневих виборів підготувати рекомендації для законодавчої заборони «технології двійників».


Тезки популярних опозиційних кандидатів потрібні, щоб «відтягувати» від них голоси — неуважні виборці можуть вибрати не ту людину.

Нагадаємо, партія російського президента Володимира Путіна «Єдина Росія» проведе зліт своїх прихильників перед виборами в окупованому Донецьку. Захід запланували на 8 вересня.

Джерело: Ракурс


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