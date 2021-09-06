Разумков відповів Стефанчуку на заяву про розпуск Ради

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Ракурс

Розпуск Ради наразі юридично безпідставний. Про це на брифінгу у Раді 6 вересня заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

Перед відновленням засідань Ради спікер поспілкувався з журналістами і повідомив, що підстав для розпуску Ради немає.

Більшість є, засідання проводяться, а уряд сформовано. Так вважає Разумков, який вступив у заочну дискусію зі своїм заступником, перший віце-спікером Русланом Стефанчуком.

Той минулого тижня казав, що є формальні підстави для розпуску Ради.

Разумков нагадав, що, згідно з Конституцією, президент може достроково розпустити Верховну Раду, якщо не сформовано коаліцію, якщо Рада не змогла зібратися на своє пленарне засідання упродовж 30 днів, а також якщо не сформовано уряд.

Це довільне трактування законів і Конституції. Сподіваюся, що радники не будуть вводити президента в оману. Жодна з норм щодо розпуску не може бути зараз виконана, — повідомив Разумков.

Натомість, за його словами, існує ймовірність відставки міністрів.

Разумков також відповів на питання про власну відставку.

Мені моя робота подобається… Якщо буде поставлено питання по моїй відставці, то ми його розглянемо. І побачимо результат, — повідомив спікер.

Нагадаємо, що Раду, обрану на позачергових виборах, не можна розпустити протягом одного року з дня її обрання. Таким чином, «імунітет» Ради нинішнього скликання закінчився ще минулого літа.

Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук в інтерв’ю каналу Україна 24 сказав, що існують формальні обставини для можливого розпуску Ради. Ця заява зроблена напередодні старту нового парламентського сезону найбільш наближеною до Офісу президента особою.

Верховну Раду за всю історію України достроково розпускали три рази — у 2007 році (шляхом «обнулення» партійних списків і застосування норми про неповноважність Ради), у 2014 році (відсутність коаліції) і у 2019 році через відсутність коаліції.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, розпуск Верховної Ради й проведення дострокових парламентських виборів періодично розглядають в Офісі президента як останній аргумент в розмові з «непокірними» депутатами.