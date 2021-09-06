Разумков ответил Стефанчуку на заявление о роспуске Рады

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Ракурс

Роспуск Рады является на этот момент юридически необоснованным. Об этом на брифинге в Раде 6 сентября заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Перед возобновлением заседаний Рады спикер пообщался с журналистами и сообщил, что оснований для роспуска пока нет.

Большинство есть, заседания проводятся, а правительство сформировано. Так считает Разумков, который вступил в заочную дискуссию со своим заместителем, первый вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Тот на прошлой неделе говорил, что есть формальные основания для роспуска Рады.

Разумков напомнил, что, согласно Конституции, президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.

Это произвольная трактовка законов и Конституции. Надеюсь, что советники не будут вводить президента в заблуждение. Ни одна из норм о роспуске не может быть сейчас выполнена, — сообщил Разумков.

Однако, по его словам, существует вероятность отставки министров.

Разумков также ответил на вопрос о собственной отставке.

Мне моя работа нравится… Если будет поставлен вопрос по моей отставке, то мы его рассмотрим. И увидим результат, — сообщил спикер.

Напомним, что Раду, избранную на внеочередных выборах, нельзя распустить в течение одного года со дня ее избрания. Таким образом, «иммунитет» Рады нынешнего созыва истек еще прошлым летом.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в интервью каналу «Украина 24» сказал, что существуют формальные обстоятельства для возможного роспуска Рады. Это заявление сделано накануне старта нового парламентского сезона приближенным к Офиса президента политиком.

Верховную Раду за всю историю Украины досрочно распускали три раза — в 2007 году (путем «обнуления» партийных списков и применения нормы о неправомочность Рады), в 2014 году (отсутствие коалиции) и в 2019 году из-за отсутствия коалиции.

Напомним, по информации СМИ, роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов периодически рассматривают в Офисе президента как последний аргумент в разговоре с «непокорными» депутатами.