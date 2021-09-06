Иногда лучше жевать, чем говорить — Разумков о переименовании от Арестовичаhttps://racurs.ua/n159710-inogda-luchshe-jevat-chem-govorit-razumkov-o-pereimenovanii-ot-arestovicha.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, раскритиковал выдвинутую представителем Офиса президента Алексеем Арестович инициативу по переименованию Украины на Русь-Украина.
Иногда лучше жевать, чем говорить, — заявил Разумков сегодня, 6 сентября, во время брифинга в Верховной Раде, комментируя инициативу Арестовича.
По словам Разумкова, Украина сегодня действительно требует изменений и реформ.
Но точно она не требует изменений названия, — подчеркнул спикер.
По мнению Разумкова, действующее название государства устраивает 99% граждан Украины.
Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства, тем более пытаться на этом, извините за сленг, как-то «хайпануть» — это точно не государственническая позиция, — подчеркнул спикер.
Разумков добавил, что придерживается такого мнения и в отношении другой инициативы Арестовича — переименовать российско-украинскую войну на русько-украинскую.
По словам главы Верховной Рады, у него нет информации о том, что в Офисе президента готовится соответствующий законопроект.