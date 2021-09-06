Дмитрий Разумков, фото: «Укринформ»

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, раскритиковал выдвинутую представителем Офиса президента Алексеем Арестович инициативу по переименованию Украины на Русь-Украина.

Иногда лучше жевать, чем говорить, — заявил Разумков сегодня, 6 сентября, во время брифинга в Верховной Раде, комментируя инициативу Арестовича.

По словам Разумкова, Украина сегодня действительно требует изменений и реформ.

Но точно она не требует изменений названия, — подчеркнул спикер.

По мнению Разумкова, действующее название государства устраивает 99% граждан Украины.

Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства, тем более пытаться на этом, извините за сленг, как-то «хайпануть» — это точно не государственническая позиция, — подчеркнул спикер.



Разумков добавил, что придерживается такого мнения и в отношении другой инициативы Арестовича — переименовать российско-украинскую войну на русько-украинскую.

По словам главы Верховной Рады, у него нет информации о том, что в Офисе президента готовится соответствующий законопроект.