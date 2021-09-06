Дмитро Разумков, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n159710-inodi-krasche-juvaty-nij-govoryty-razumkov-pro-pereymenuvannya-vid-arestovycha.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, розкритикував висунуту представником Офісу президента Олексієм Арестовичем ініціативу щодо перейменування України на Русь-Україну.

Іноді краще жувати, ніж говорити, — заявив Разумков сьогодні, 6 вересня, під час брифінгу у Верховній Раді, коментуючи ініціативу Арестовича.

За словами Разумкова, Україна сьогодні дійсно потребує змін та реформ.

Але точно вона не потребує змін назви, — наголосив спікер.

На думку Разумкова, чинна назва держави влаштовує 99% громадян України.

Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на цьому, вибачте за сленг, якось «хайпанути» — це точно не державницька позиція, — наголосив спікер.



Разумков додав, що дотримується такої ж думки і стосовно іншої ініціативи Арестовича — перейменувати російсько-українську війну на русько-українську.

За словами голови Верховної Ради, у нього немає інформації про те, що в Офісі президента готується відповідний законопроект.