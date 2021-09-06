Терористи в Ізраїлі втекли з тюрми. Фото: newsru.co.i

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Терористи в Ізраїлі змогли прорити тунель і вибратися на волю з в’язниці. Поліція веде масштабні пошуки шести ув’язнених, засуджених за злочини у сфері безпеки.

Втеча була здійснена 6 вересня за допомогою тунелю з в’язниці «Гільбоа», де знаходяться терористи, засуджені на тривалі терміни ув’язнення. Про це повідомляє Newsru.co.il.

Ув’язнені, ймовірно, прорили тунель під туалетною кабіною і зуміли вибратися з в’язниці через каналізаційну шахту. За словами одного зі свідків, втікачів помітили місцеві фермери, які звернулися в поліцію.

П’ятеро в’язнів були активістами терористичної організації «Ісламський джихад». Шостим, і можливим організатором втечі, є один з лідерів терористів ФАТХу Захарія Зубейді.

За тривогою піднято великі сили поліції та підрозділів ШАБАС, за підтримки вертольотів і безпілотних літаків. Задіяні спецслужби та військові.

«Ісламський джихад» назвав цю втечу «героїчною операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки».