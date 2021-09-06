Дистанційне навчання. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159708-dystanciyka-v-shkolah-medyky-nazvaly-try-scenariyi-perehodu-na-onlayn-osvitu.html

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Дистанційна освіта в школах запроваджуватиметься в кожному регіоні залежно від епідеміологічної ситуації та кількості хворих на коронавірус.

Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох сценаріїв. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки:

Відвідування закладів освіти проходить у звичайному режимі згідно з протиепідемічними заходами, які затверджені постановами головного державного санітарного лікаря для дошкільних закладів та закладів освіти.

«Жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки:

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки:

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1−4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших учнів навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 вересня українські школи розпочнуть навчання в повноформатному режимі. Без дистанційки обійдуться в «зелених» карантинних зонах за умови відсутності загрози поширення коронавірусу.