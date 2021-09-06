Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дистанційне навчання. Фото: istock

Дистанційка в школах — медики назвали три сценарії переходу на онлайн-освіту

6 вер 2021, 12:59
999

Дистанційна освіта в школах запроваджуватиметься в кожному регіоні залежно від епідеміологічної ситуації та кількості хворих на коронавірус.


Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох сценаріїв. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки:

  • Відвідування закладів освіти проходить у звичайному режимі згідно з протиепідемічними заходами, які затверджені постановами головного державного санітарного лікаря для дошкільних закладів та закладів освіти.

«Жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки:

  • Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки:

  • Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1−4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших учнів навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 вересня українські школи розпочнуть навчання в повноформатному режимі. Без дистанційки обійдуться в «зелених» карантинних зонах за умови відсутності загрози поширення коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів