Дистанционное образование. Фото: istock

https://racurs.ua/n159708-distancionka-v-shkolah-mediki-nazvali-scenarii-perehoda-na-onlayn-obrazovanie.html

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Дистанционное образование в школах будет вводиться в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества больных коронавирусом.

Учебный процесс может организовываться по одному из трех сценариев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Зеленый» уровень эпидемической опасности:

Посещение учебных заведений проходит в обычном режиме согласно противоэпидемическим мероприятиям, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача для дошкольных учреждений и учебных заведений.

«Желтый» и «оранжевый» уровни эпидемической опасности:

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирование и соблюдение противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

«Красный» уровень эпидемической опасности:

Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1−4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других учеников обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 сентября украинские школы начнут обучение в полноформатном режиме. Без дистанционки обойдутся в «зеленых» карантинных зонах при отсутствии угрозы распространения коронавируса.