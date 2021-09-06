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Дистанционное образование. Фото: istock

Дистанционка в школах — медики назвали сценарии перехода на онлайн-образование

6 сен 2021, 12:59
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Дистанционное образование в школах будет вводиться в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества больных коронавирусом.


Учебный процесс может организовываться по одному из трех сценариев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Зеленый» уровень эпидемической опасности:

  • Посещение учебных заведений проходит в обычном режиме согласно противоэпидемическим мероприятиям, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача для дошкольных учреждений и учебных заведений.

«Желтый» и «оранжевый» уровни эпидемической опасности:

  • Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирование и соблюдение противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

«Красный» уровень эпидемической опасности:

  • Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1−4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других учеников обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 сентября украинские школы начнут обучение в полноформатном режиме. Без дистанционки обойдутся в «зеленых» карантинных зонах при отсутствии угрозы распространения коронавируса.

Источник: Ракурс


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