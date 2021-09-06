Денис Монастырский, фото: МВД

https://racurs.ua/n159707-shmygalu-zdes-ne-mesto-monastyrskiy-soglasovyvaet-kluchevye-voprosy-s-zelenskim.html

Ракурс

Денис Монастырский, новый министр внутренних дел, утверждает, что все ключевые вопросы работы возглавляемого им ведомства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Монастырский заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Министр отмечает, что в целом общение с Офисом президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или заместителя руководителя полиции по координационных вопросах, за которые ответственен Офис президента.

Те вопросы, которые являются ключевыми, — а такие вопросы проходят через министра, — я согласовываю непосредственно с президентом, — отметил Монастырский.

По словам Монастырского, когда Зеленский предложил ему возглавить МВД, то будущий министр выдвинул встречную просьбу — ключевые проекты и процессы обсуждать лично с президентом.

Могу подтвердить, что в течение этих приблизительно 50 дней пребывания в должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно к президенту и премьер-министру, — заверил Монастырский.



Напомним, Монастырский недавно прокомментировал резонансное ДТП с народным депутатом из «Слуги народа» Александром Трухиным.

Источник: «Интерфакс-Украина»