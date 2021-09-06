Монастырский. Фото: Дело

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Денис Монастырский, глава Министерства внутренних дел (МВД), дал свою оценку резонансным событиям, которые произошли за последнее время.

В частности, глава ведомства заявил, что ему не нравится сама структура МВД и разделение на различные подразделения. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина»

Монастырский рассказал, что смерть мэра Кривого Рога предварительно классифицируется как самоубийство, а факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, озвучит следствие. Известно, что в городе проводился ряд проверок и аудит бюджета и были выявлены злоупотребления, что могло послужить внешним фактором.

Что касается ДТП со «Слугой народа» Трухиным, глава МВД заявил, что если возможным правонарушителем является народный депутат, то расследованием должно заниматься Государственное бюро расследований (ГБР), поэтому это дело передано им и уже скоро будут обнародованы детали. По расследованию убийства Павла Шеремета Монастырский считает, что о продвижении дела по заказчикам можно будет говорить после решения суда по исполнителям.

Действующий глава силового ведомства подчеркнул, что не является сторонником радикальных разделов в министерстве и считает, что только от координации различных структур зависит качество выполнения работы.

Я не сторонник радикальных разделов — Нацгвардии, Пограничных войск, — это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает, — заявил он.

В качестве примера министр рассказал, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях привлечены примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве внутренних дел Украины проведут ревизию — полный управленческий и финансовый аудит. Его инициировал глава ведомства Денис Монастырский. Он заявил, что проведет его, чтобы «понять работу системы».

Источник: Интерфакс-Украина