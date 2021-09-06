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Ревизия в МВД — через два месяца работы министр решил «понять систему»

Ревизия в МВД — через два месяца работы министр решил «понять систему»

6 сен 2021, 10:37
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В Министерстве внутренних дел Украины проведут ревизию — полный управленческий и финансовый аудит.

Его инициировал глава ведомства Денис Монастырский. Он заявил, что проведет его, чтобы «понять работу системы».

Глава МВД в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал, что взял паузу после назначения в ведомство 16 июля. Она была сознательной, поскольку Монастырский стремился «вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений».

Министр решил начать реформы в МВД с аудита, чтобы «понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять».

По указанию Монастырского в МВД начали управленческий и финансовый аудит. В этом ведомстве работает 350 тыс. человек. Кроме того, министр готов представить общественности «большие системные проекты».

16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД. С трибуны Рады он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитию патрульной полиции, безопасности на дорогах, будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения готов жестко реагировать.


Впрочем, новый министр не упомянул о резонансных нападениях на активистов и убийство журналиста Павла Шеремета. Впоследствии он призвал дождаться решения суда по этому делу.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Источник: Ракурс


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