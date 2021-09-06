Полиция задержала футболистов во время матча Бразилия – Аргентина. Фото: AP Images

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Ракурс

Матч Бразилия — Аргентина не обошелся без курьезов. Сотрудники бразильской полиции вышли на поле во время игры, чтобы задержать четырех футболистов Аргентины, нарушивших правила карантина.

Матч отбора на чемпионат мира-2022 прервали уже на шестой минуте первого тайма. На поле появились органы здравоохранения, призывающие депортировать четырех футболистов, сообщает Globo.

Вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, полузащитники Эмилиано Буэндиа и Джованни Ло Чельсо предоставили властям Бразилии ложную информацию, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Поскольку игроки нарушили закон, их нужно было депортировать. Все лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.

Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021

Сборная Бразилии, которая оставалась на поле, провела небольшую тренировку перед ограниченным количеством зрителей, попавших на стадион. Судьбу поединка Бразилия — Аргентина определит дисциплинарный комитет ФИФА.

Футбольные функционеры Бразилии и Аргентины не понимают, почему решение не удалось найти перед началом игры и почему она была прервана уже в процессе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина — Франция, матч в пятом туре к отбору на Чемпионат мира-2022, закончился ничьей. Открыть счет удалось сборной Украины в первом тайме. Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю.