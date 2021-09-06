Во время матча Бразилия — Аргентина футболистов задержала полиция (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n159692-vo-vremya-matcha-braziliya-argentina-futbolistov-zaderjala-policiya-foto-video.htmlРакурс
Матч Бразилия — Аргентина не обошелся без курьезов. Сотрудники бразильской полиции вышли на поле во время игры, чтобы задержать четырех футболистов Аргентины, нарушивших правила карантина.
Матч отбора на чемпионат мира-2022 прервали уже на шестой минуте первого тайма. На поле появились органы здравоохранения, призывающие депортировать четырех футболистов, сообщает Globo.
Вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, полузащитники Эмилиано Буэндиа и Джованни Ло Чельсо предоставили властям Бразилии ложную информацию, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.
Поскольку игроки нарушили закон, их нужно было депортировать. Все лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.
Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY— Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021
Сборная Бразилии, которая оставалась на поле, провела небольшую тренировку перед ограниченным количеством зрителей, попавших на стадион. Судьбу поединка Бразилия — Аргентина определит дисциплинарный комитет ФИФА.
Футбольные функционеры Бразилии и Аргентины не понимают, почему решение не удалось найти перед началом игры и почему она была прервана уже в процессе.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина — Франция, матч в пятом туре к отбору на Чемпионат мира-2022, закончился ничьей. Открыть счет удалось сборной Украины в первом тайме. Однако уже на старте второго тайма Франция отыгралась благодаря Антони Марсьялю.