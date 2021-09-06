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Ракурс
Під час матчу Бразилія – Аргентина футболістів затримала поліція. Фото: AP Images

Під час матчу Бразилія — Аргентина футболістів затримала поліція (ФОТО, ВІДЕО)

6 вер 2021, 10:36
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Матч Бразилія — Аргентина не обійшовся без курйозів. Співробітники бразильської поліції вийшли на поле під час гри, щоб затримати чотирьох футболістів Аргентини, які порушили правила карантину.

Матч відбору на чемпіонат світу-2022 перервали вже на шостій хвилині першого тайму. На полі з’явилися органи охорони здоров’я, які закликали депортувати чотирьох футболістів, повідомляє Globo.

Воротар Еміліано Мартінес, захисник Крістіан Ромеро, півзахисники Еміліано Буендіа і Джованні Ло Чельсо надали владі Бразилії неправдиву інформацію, заявивши, що не відвідували Велику Британію останнім часом.

Оскільки гравці порушили закон, їх потрібно було депортувати. Всі особи, які прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.

Збірна Бразилії, яка залишалася на полі, провела невелике тренування перед обмеженою кількістю глядачів, які потрапили на стадіон. Долю поєдинку Бразилія — Аргентина визначить дисциплінарний комітет ФІФА.

Футбольні функціонери Бразилії та Аргентини не розуміють, чому рішення не вдалося знайти перед початком гри та чому вона була перервана уже в процесі.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна — Франція, матч у п’ятому турі до відбору на Чемпіонат світу-2022, закінчився нічиєю. Відкрити рахунок вдалося збірній України в першому таймі. Однак вже на старті другого тайму Франція відігралася завдяки Антоні Марсьялю.

Джерело: Globo

Джерело: Ракурс


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