Під час матчу Бразилія – Аргентина футболістів затримала поліція. Фото: AP Images

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Ракурс

Матч Бразилія — Аргентина не обійшовся без курйозів. Співробітники бразильської поліції вийшли на поле під час гри, щоб затримати чотирьох футболістів Аргентини, які порушили правила карантину.

Матч відбору на чемпіонат світу-2022 перервали вже на шостій хвилині першого тайму. На полі з’явилися органи охорони здоров’я, які закликали депортувати чотирьох футболістів, повідомляє Globo.

Воротар Еміліано Мартінес, захисник Крістіан Ромеро, півзахисники Еміліано Буендіа і Джованні Ло Чельсо надали владі Бразилії неправдиву інформацію, заявивши, що не відвідували Велику Британію останнім часом.

Оскільки гравці порушили закон, їх потрібно було депортувати. Всі особи, які прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.

Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021

Збірна Бразилії, яка залишалася на полі, провела невелике тренування перед обмеженою кількістю глядачів, які потрапили на стадіон. Долю поєдинку Бразилія — Аргентина визначить дисциплінарний комітет ФІФА.

Футбольні функціонери Бразилії та Аргентини не розуміють, чому рішення не вдалося знайти перед початком гри та чому вона була перервана уже в процесі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна — Франція, матч у п’ятому турі до відбору на Чемпіонат світу-2022, закінчився нічиєю. Відкрити рахунок вдалося збірній України в першому таймі. Однак вже на старті другого тайму Франція відігралася завдяки Антоні Марсьялю.

Джерело: Globo