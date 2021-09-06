МН-17. Фото: UA Times

https://racurs.ua/ua/n159691-sud-u-spravi-zbytogo-reysu-mh-17-zasluhaie-rodychiv-zagyblyh-video.html

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Суд у справі збитого рейсу MH-17 триває в Гаазі — сьогодні, 6 вересня, у Нідерландах заслухають родичів загиблих у трагедії.

Слухання заплановані на 7 вересня, 9−10 вересня, 13−14 вересня, 16 вересня, 21 вересня та 23−24 вересня. Про це повідомляє «Укрінформ».

Наразі невідомо, чи будуть використані всі дні, які передбачені розкладом. Судові засідання можуть бути скорочені, перенесені або навіть скасовані через певні обставини, зазначають у суді. Через епідемію коронавірусу кількість присутніх у суді буде обмежена.

Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 ще в березні 2020 року. Підсудні — росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко — досі не брали участі в слуханнях. Пулатов — єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур і зазнав катастрофи на Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа про збитий «Боїнг» у небі над Донбасом знову затягується. Стало відомо, що цього року вироки в справі про ракетний удар по МН17 ухвалені не будуть.

Джерело: Укрінформ