Боинг. Фото: UA Times

https://racurs.ua/n159691-sud-po-delu-sbitogo-reysa-mh-17-zaslushaet-rodstvennikov-pogibshih-video.html

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Суд по делу сбитого рейса MH-17 продолжается в Гааге — сегодня, 6 сентября, в Нидерландах заслушают родственников погибших в трагедии.

Слушания запланированы на 7 сентября, 9−10 сентября, 13−14 сентября 16 сентября, 21 сентября и 23−24 сентября. Об этом сообщает «Укринформ».

Пока неизвестно, будут ли использованы все дни, предусмотренные расписанием. Судебные заседания могут быть сокращены, перенесены или даже отменены из-за определенных обстоятельств, отмечают в суде. Из-за эпидемии коронавируса количество присутствующих в суде будет ограничено.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 еще в марте 2020 года. Подсудимые — россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко — до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов — единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Как известно, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение на Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом снова затягивается. Стало известно, что в этом году приговоры по делу о ракетном ударе по МН17 вынесены не будут.

Источник: Укринформ