Избежать локдауна не удастся, считает главный санврач Украины

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Ракурс

О неизбежности нового локдауна в Украине заявили медики.

Главный санврач Игорь Кузин рассказал в эфире «1+1», что в большинстве областей Украины сейчас ухудшается ситуация с коронавирусом и в ближайшее время страна перейдет из «зеленой» зоны в «желтую» с более жесткими ограничения по посещению массовых мероприятий и спортзалов.

Конкретных цифр, при которых в Украине введут новый локдаун, Кузин не назвал, а на вопрос, можно ли его избежать, ответил: «По моему убеждению, нет. Но если мы говорим о „красном“ уровне опасности, он будет не раньше ноября».

При этом Минздрав сейчас пересматривает карантинные нормы. К вакцинированным людям и бизнесу с вакцинированными сотрудниками будут применены менее жесткие нормы по карантину.

Ранее в Минздраве сообщали, что на начало сентября в четырех регионах Украины показатель заболеваемости коронавирусом уже не соответствует «зеленой» зоне. Речь шла о Киеве, Буковине, Луганске и Херсонской области.

Украина находилась на 43 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19. По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 2 сентября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 43 место в мире и 13 место среди стран Европы. Также Украина на 34 месте среди стран мира по количеству новых смертей от COVID-19 и на шестом среди европейских стран.