Уникнути локдауну не вдасться, вважає головний санлікар України

https://racurs.ua/ua/n159690-unyknuty-lokdaunu-ne-vdastsya-vvajaie-golovnyy-sanlikar-ukrayiny.html

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Про неминучість нового локдауна в Україні заявили медики.

Головний санлікар Ігор Кузин розповів в ефірі «1 + 1», що в більшості областей України зараз погіршується ситуація з коронавірусом і найближчим часом країна перейде із «зеленої» зони в «жовту» з більш жорсткими обмеження щодо відвідування масових заходів і спортзалів.

Конкретних цифр, за яких в Україні буде введено новий локдаун, Кузін не назвав, а на питання, чи можна уникнути локдауна, відповів: «На моє переконання, ні. Але якщо ми говоримо про» червоний «рівень небезпеки, він буде не раніше листопада».

При цьому МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До вакцинованих людей і бізнесу з вакцинованими співробітниками застосують менш жорсткі норми щодо карантину.

Раніше в МОЗ повідомляли, що на початку вересня у чотирьох регіонах України показник захворюваності на коронавірус вже не відповідає «зеленій» зоні. Йшлося про Київ, Буковину, Луганську і Херсонську області.

Україна перебувала на 43 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19. За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 2 вересня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 43 місце у світі та 13 — серед країн Європи. Також Україна на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на шостому — серед європейських країн.