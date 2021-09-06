Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Заморозки. Фото: istock

Перші заморозки вдарили по всій Україні

6 вер 2021, 09:46
999

Заморозки в Україні вдарили у більшості регіонів вже сьогодні, 6 вересня. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила українців про раптову зміну погоди.

Цьогоріч осінь прийшла надзвичайно рано — вже на початку вересня температура повітря суттєво опустилася. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.


За даними рятувальників, заморозки 0−3° на поверхні ґрунту вже спостерігалися вночі 6 вересня по всій Україні, крім Закарпаття та південних областей. Така ж ситуація буде спостерігатися і 7 вересня. 8 вересня явище буде фіксуватися в східних і південно-східних областях, оголошено II рівень небезпеки, жовтий.

Зауважимо, що похолодання в Україні розпочалося з 2 вересня — у деяких регіонах температура опустилася до +5°-+7° вдень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів