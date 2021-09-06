Перші заморозки вдарили по всій Україні

Заморозки. Фото: istock

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Заморозки в Україні вдарили у більшості регіонів вже сьогодні, 6 вересня. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила українців про раптову зміну погоди.

Цьогоріч осінь прийшла надзвичайно рано — вже на початку вересня температура повітря суттєво опустилася. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, заморозки 0−3° на поверхні ґрунту вже спостерігалися вночі 6 вересня по всій Україні, крім Закарпаття та південних областей. Така ж ситуація буде спостерігатися і 7 вересня. 8 вересня явище буде фіксуватися в східних і південно-східних областях, оголошено II рівень небезпеки, жовтий.

Зауважимо, що похолодання в Україні розпочалося з 2 вересня — у деяких регіонах температура опустилася до +5°-+7° вдень.