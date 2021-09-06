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Ракурс
Заморозки. Фото: istock

Первые заморозки ударили по всей Украине

6 сен 2021, 09:46
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Заморозки в Украине ударили в большинстве регионов уже сегодня, 6 сентября. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила украинцев о внезапной перемене погоды.

В этом году осень пришла очень рано — уже в начале сентября температура воздуха существенно опустилась. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.


По данным спасателей, заморозки 0−3° на поверхности почвы уже наблюдались ночью 6 сентября по всей Украине, кроме Закарпатья и южных областей. Такая же ситуация будет наблюдаться и 7 сентября. 8 сентября явление будет фиксироваться в восточных и юго-восточных областях, объявлено II уровень опасности, желтый.

Заметим, что похолодание в Украине началось со 2 сентября — в некоторых регионах температура опустилась до +5° — +7° днем.

Источник: Ракурс


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