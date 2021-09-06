Ревізія у МВС — через два місяці роботи міністр вирішив “зрозуміти систему”, фото - DW

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Ракурс

У Міністерстві внутрішніх справ України проведуть ревізію — повний управлінський і фінансовий аудит.

Його ініціював очільник відомства Денис Монастирський. Він заявив, що проведе його, аби «зрозуміти роботу системи».

Глава МВС в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, що взяв паузу після призначення у відомство 16 липня. Вона була свідомою, бо Монастирський прагнув «вникнути, розібратися, глибше зрозуміти, як працює система, щоб запропонувати ракурс змін».

Міністр вирішив розпочати реформи у МВС з аудиту, щоб «розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати».

За дорученням Монастирського розпочато управлінський і фінансовий аудит МВС, у якому працює 350 тис. осіб.

Він готовий представити громадськості «великі системні проекти».

16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС. З трибуни Ради він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції, безпеці на дорогах, стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Утім, новий міністр не згадав про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета. Згодом він закликав дочекатися рішення суду у цій справі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»