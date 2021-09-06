Водителям приготовиться — топливо снова дорожаетhttps://racurs.ua/n159703-voditelyam-prigotovitsya-toplivo-snova-dorojaet.htmlРакурс
Бензин и дизтопливо в Украине могут подорожать.
Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Минэкономики новые расчеты средней стоимости топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
Согласно им, по состоянию на 3 сентября расчетные цены топлива повышены:
- с 25,53 грн до 25,94 грн за литр для бензина;
- с 21,11 грн до 21,69 грн за литр для дизельного топлива.
То есть, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на автозаправочных станциях в Украине не может превышать 30,94 грн за литр, а дизтоплива — 28,69 грн за литр.
Розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине с 15 мая регулирует Кабмин. Согласно правительственному постановлению, максимальная розничная наценка может составлять 5 грн на бензин и 7 грн на дизтопливо.
Расчеты по цене топлива НАК «Нафтогаз Украины» подает Минэкономики трижды в месяц.
Как правило, АЗС поднимают розничные цены после повышения расчетной стоимости.