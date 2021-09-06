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Ракурс
В Украине могут вырасти цены на бензин, фото: torange.biz

Водителям приготовиться — топливо снова дорожает

6 сен 2021, 12:00
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Бензин и дизтопливо в Украине могут подорожать.

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Минэкономики новые расчеты средней стоимости топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Согласно им, по состоянию на 3 сентября расчетные цены топлива повышены:

  • с 25,53 грн до 25,94 грн за литр для бензина;
  • с 21,11 грн до 21,69 грн за литр для дизельного топлива.

То есть, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на автозаправочных станциях в Украине не может превышать 30,94 грн за литр, а дизтоплива — 28,69 грн за литр.

Розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине с 15 мая регулирует Кабмин. Согласно правительственному постановлению, максимальная розничная наценка может составлять 5 грн на бензин и 7 грн на дизтопливо.


Расчеты по цене топлива НАК «Нафтогаз Украины» подает Минэкономики трижды в месяц.

Как правило, АЗС поднимают розничные цены после повышения расчетной стоимости.

Источник: Ракурс


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